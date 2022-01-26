Более 110 нижегородских магазинов и кафе проверили на соблюдение COVID-мер за неделю

Более 110 магазинов и кафе Нижнего Новгорода было проверено на соблюдение COVID-мер за с 17 по 23 января. В результате проверок вынесено 33 предупреждения и составлен один протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Региональный бизнес внимательно относится к соблюдению антиковидных мер и прилагает много усилий, чтобы защитить своих сотрудников и покупателей. Мы видим результаты этой работы - бизнес учится работать в условиях пандемии, не нарушая мер эпидбезопасности, - подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Всего с начала 2022 года проведено 288 проверок, вынесено 74 предупреждения и составлено два протокола, которые были направлены в суд.

Сумма штрафа за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской области для граждан составляет сумму в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

Повторное нарушение обойдётся в несколько раз дороже, также помимо денежного штрафа предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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