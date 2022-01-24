Количество нарушений на переездах Горьковской железной дороги за год выросло на 22%

Зафиксировано 13 случаев столкновения автомобилей с поездами на железнодорожных переездах. Фото: Иван МАКЕЕВ

961 нарушение правил дорожного движения зафиксировано на переездах Горьковской железной дороги в 2021 году, сообщает пресс-служба ГЖД. По имеющимся данным, это на 22% больше, чем в 2020 году.

- В границах Горьковской магистрали зафиксировано 13 случаев столкновения автомобилей с поездами на переездах и 1 случай, произошедший на территории, прилегающей к переезду. В этих происшествиях пострадал 1 человек, - добавили в пресс-службе.

Для сравнения, годом ранее также произошло 13 аварий, но было двое погибших. Во всех случаях автолюбители грубо нарушали ПДД.

По данным ГИБДД, завершены расследования по всем случаям столкновений автомобилей и поездов. Общая сумма штрафов составила около 5,7 млн рублей.

Чтобы предотвратить возникновение таких аварий в будущем, сотрудники ГЖД продолжают мониторить состояние железнодорожных переездов. Где необходимо – производится ремонт и модернизация.

Нижегородцев призывают соблюдать правила дорожного движения, в том числе, при пересечении железнодорожных путей.