Холодную воду отключат на целый день по нескольким адресам в Сормовском районе 24 января

Холодную воду отключат по нескольким адресам в Сормовском районе Нижнего Новгорода 24 января. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В частности, водоснабжение будет приостановлено в домах № 12,13 и 14 по улице Исполкома. Жильцам следует заранее запастись водой для приготовления пищи, потому что её не будет почти целый день, с 10 до 22 часов. В это время на трубопроводе будут проводиться плановые работы.

По данным Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода, 23 января в областном центре произошло семь жилищно-коммунальных аварий.