Тур на ретро-поезде для детей запустят из Нижнего Новгорода в деревню Ромашково с 6 февраля

Фото: АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»

Детский маршрут на настоящем ретро-поезде запустят из Нижнего Новгорода в деревню Ромашково с 6 февраля. Отправиться в захватывающее путешествие смогут дети от 3 до 7 лет в сопровождении взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Так, в 11:45 паровоз тронется в путь с Московского вокзала, а уже в 12:45 прибудет в деревню Ромашково, расположенную вблизи железнодорожной станции Окская. Для юных пассажиров предусмотрена развлекательная программа: аниматоры будут проводить конкурсы, а также подарят девчонкам и мальчишкам специальные тематические подарки.

- Также запланирована остановка на платформе Стригино для проведения фотосессии с паровозиком – сообщают организаторы. - Обратно на Московский вокзал путешественники прибудут в 13.50.

Мини-тур будет проводиться с соблюдением профилактических мер по недопущению распространения COVID-19. QR-код для поездки не требуется.

Зарегистрироваться и приобрести билет для участия в поездке можно на сайте.

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