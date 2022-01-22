Новое оборудование заработало в мультлаборатории санаторно-реабилитационного центра в Дзержинске

В видеоархиве мульт-лаборатории – около двух десятков работ. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое оборудование приобрели для мультлаборатории санаторно-реабилитационного центра «Лесная сказка» в Дзержинске. Средства на эти цели были выделены из благотворительного фонда помощи детям «Детский киномай». Об этом сообщает министерство социальной политики Нижегородской области.

Теперь дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут создавать объемные пластилиновые анимации. В процессе создания мультфильма ребята преодолевают свои страхи, учатся общаться, достигать результата, у них развивается творческое мышление.

Сейчас в видеоархиве мультлаборатории хранится около 20 работ, некоторые из них получили престижные награды. Так, мультфильм «Судьба», основанный на реальных событиях, победил в международном конкурсе «Письмо солдату».

- Мы выясняли, кем служил солдат, когда пошел на фронт, какое у него было ранение, где он встретил свою супругу и что было дальше. Мне кажется, жюри отметило нас, потому что мы показали историю конкретного советского солдата, конкретной семьи, - рассказала руководитель проекта «Фабрика памяти» центра «Лесная сказка» Людмила Григорьевна.

Все мультфильмы, которые создают юные художники, идут всего 3-4 минуты, однако за этим стоит долгая и кропотливая работа. Чтобы создать одну минуту ленты, нужно сделать около трехсот кадров.

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