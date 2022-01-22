Два нижегородских кладбища закрыли для свободных захоронений

Два кладбища закрыли в Нижнем Новгороде, в частности запрет на новые места для захоронения ввели на территории погостов «Березовая пойма» и «Комарово». Соответствующее постановление, подписанное мэром города Юрием Шалабаевым, опубликовано на сайте администрации.

Известно, что эти муниципальные кладбища закрыли для свободных захоронений из-за полного использования доступных мест. Теперь в «Березовой пойме» и «Комарово» захоронение умерших возможно в родственную могилу или место для семейного (родового) погребения.

Проводить захоронение по-прежнему важно с соблюдением требований санитарных правил и норм.

Напомним, ранее произошёл скандал, когда сотрудник кладбища взял с нижегородца 65 тысяч рублей за место для захоронения. К слову, свободных участков земли для погребения на кладбище «Сортировочном» нет, но незаконной деятельности мужчины это всё равно не помешало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!