Сотрудник кладбища взял с нижегородца 65 тысяч рублей за место для захоронения

На сотрудника муниципального кладбища в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье: «Получение взятки». Сейчас мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно версии следствия, инцидент произошел летом 2020 года. Тогда сотрудник кладбища получил от нижегородца 65 тысяч рублей за место для захоронения родственника и выдачу на это разрешения.

К слову, кладбище «Сортировочное» по улице Запрудная считается закрытым для свободных захоронений с 2019 года. То есть, свободных участков земли для создания новых мест захоронения там нет, но незаконной деятельности мужчины это всё равно не помешало.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о скандале в морге Городецкой центральной больницы, где за выдачу тела с родственников усопших вымогали деньги в размере 10 тысяч рублей.

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