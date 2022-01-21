Две экспозиции нижегородского зоопарка «Лимпопо» теперь можно посетить по Пушкинской карте Фото: пресс-служба Зоопарка «Лимпопо»

Две экспозиции зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде теперь можно посетить по Пушкинской карте. Об этом сообщает пресс-служба Зоопарка «Лимпопо».

Сначала в федеральный проект вошла выставка «Назад в СССР» - она посвящена истории и быту Советского Союза. В настоящее время к программе уже присоединилась и посвященная военной истории экспозиция «Оружие Победы». Стоит отметить, что обе выставки находятся на территории нижегородского зоопарка.

- Мы очень рады, что нижегородскому зоопарку «Лимпопо» удалось стать участником такого масштабного проекта. Мы являемся частным учреждением, однако наши культурно-исторические экспозиции удостоились высокой оценки членов экспертного совета, и теперь посетить наши выставки молодежь может бесплатно, - отметил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Билеты на экспозиции «Назад в СССР» и «Оружие Победы» можно купить через сервис онлайн билетов «ВМУЗЕЙ»

Напомним, что более 66 тысяч жителей Нижегородской области стали держателями «Пушкинской карты». В декабре нижегородцы с «Пушкинской картой» могут посетить 154 мероприятия. Помимо государственных и муниципальных учреждений, посетить можно и частные учреждения культуры. Сейчас к проекту подключены около 20 коммерческих структур.

Более 80 учреждений Нижегородской области принимают «Пушкинскую карту». В их числе – 17 частных учреждений, девять государственных, 55 муниципальных и одно учреждение федерального подчинения - Нижегородская консерватория.

При этом больше всего билетов продали в Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А. С. Пушкина - более 2,6 тысячи билетов с 1 сентября. Также на втором и третьем местах находятся Нижегородский театр драмы и театр «Комедия» - 2,5 и 2,4 тысячи билетов соответственно.

В этом году владельцы «Пушкинской карты» должны потратить 3000 рублей до 31 декабря. Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей - их также будет необходимо потратить в течение одного года. Баланс Пушкинской карты нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год.

Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет через портал «Госуслуги», она действует на территории всей России без ограничений. С подробной информацией можно ознакомиться на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».