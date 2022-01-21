Фестиваль «Брусничный джем» пройдет в нижегородском парке «Швейцария» 22 января Фото:пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Молодёжный фестиваль русской культуры «Брусничный джем» впервые пройдёт в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде в субботу, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Так, мероприятие начнется в 16:00. После торжественного открытия нижегородцев и гостей города парка ждут выступления творческих коллективов. Уже в 17:25 начнется интерактивный квест с персонажами русских сказок, а также различные мастер-классы для детей.

Кроме того, можно будет поучаствовать и в кулинарном мастер-классе от этно-ресторана «Джайляу», и посетить выставку народных промыслов, и выпить горячего чая из самовара.

СПРАВКА

Традиционный фестиваль русской культуры «Брусничный джем» направлен на возрождение интереса молодёжи к русской народной культуре, традициям и творчеству. В этом году он проходит в течение трёх дней с 20 по 22 января на различных площадках Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В программе фестиваля –образовательные лектории, творческие мастер-классы, выступления народных коллективов.