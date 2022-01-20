Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2022 12:55

Фонтан у ДК Орджоникидзе передадут в собственность Нижнего Новгорода

Это будет сделано для проведения комплексного благоустройства перед ДК
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фонтан у ДК Орджоникидзе передадут в собственность Нижнего Новгорода для проведения благоустройства перед зданием. Соответствующее предложение поддержали депутаты городской думы в ходе заседания постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям.

- С инициативой о передаче в муниципальную собственность этого фонтана выступило АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», - говорится в сообщении. - Содержание фонтана после его передачи в муниципальную собственность возьмет на себя районная администрация.

Как стало известно, этот фонтан передается с целью благоустройства площади перед зданием ДК. Ранее об этом нижегородцы уже не раз просили местную администрацию.