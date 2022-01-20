Фонтан у ДК Орджоникидзе передадут в собственность Нижнего Новгорода для проведения благоустройства перед зданием. Соответствующее предложение поддержали депутаты городской думы в ходе заседания постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям.

- С инициативой о передаче в муниципальную собственность этого фонтана выступило АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», - говорится в сообщении. - Содержание фонтана после его передачи в муниципальную собственность возьмет на себя районная администрация.

Как стало известно, этот фонтан передается с целью благоустройства площади перед зданием ДК. Ранее об этом нижегородцы уже не раз просили местную администрацию.