С начала зимы нижегородская госжилинспекция обнаружила 550 нарушений по очистке крыш от наледи

С начала зимы 550 нарушений по очистке крыш от наледи и сосулек обнаружила Госжилинспекция Нижегородской области. Всего сотрудниками ГЖИ было проверено 5 тысяч крыш и составлено 110 протоколов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Недавно рейд по проверке состояния крыш многоэтажных домов и нежилых зданий провели в Канавинском районе. Специалисты зафиксировали ряд нарушений на бульваре Мира, где придомовая территория дома №9 очищена не до твердого покрытия и крыша здания усеяна наледью и сосульками. Ещё одной проблемной зоной стала крыша административного здания на улице Должанской, 8б.

- Специалистами ГЖИ по итогам рейда возбуждено три административных дела, - подчеркнула начальник нижегородского заречного отдела Государственной жилищной инспекции Екатерина Соловьева.

За некачественную очистку крыш от наледи и сосулек управляющим компаниям грозят штрафные санкции. Так, для ТСЖ размер штрафа варьируется от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц цена возрастает до 50-100 тысяч рублей, а лицензированным управляющим компаниям и вовсе придётся раскошелиться и заплатить 300 тысяч рублей.

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