2,8 млрд рублей выделят на модернизацию первичного звена здравоохранения Нижегородской области в 2022 году

Нижегородская область получит 2,8 миллиарда рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 году. Планируется строительство 28 медицинских учреждений и комплексный ремонт 214 объектов здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По плану в текущем году также закупят 275 единиц нового медицинского оборудования и 258 легковых машин. К слову, на капитальный ремонт из общей суммы средств выделено более 1,6 миллиарда рублей.
- По программе модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области в 2021 году был выполнен капитальный ремонт на 100 объектах, на 142-х начаты строительно-монтажные работы, - рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов 19 января в ходе заседания комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области.
Известно, что региональная программа рассчитана на реализацию в течение пяти лет. Объем финансирований поступит как из федерального, так и из регионального бюджетов.
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