27,5 млн рублей направят на развитие агротуризма в Нижегородской области в 2022 году

Грант на развитие сельского туризма впервые смогут получить нижегородские аграрии в 2022 году. На поддержку этого направления в регион будет направлено 27,5 миллионов рублей субсидий, из которых почти 21 миллион – деньги из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Поддержка агротуризма будет способствовать сохранению сельских территорий и развитию их потенциала, - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. - Кроме того, это один из эффективных инструментов продвижения сельскохозяйственной продукции и повышения занятости сельского населения.

Получить такой грант смогут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые занимаются производством сельхозпродукции. Деньги можно будет потратить на строительство, ремонт, благоустройство, создание развлекательной инфраструктуры для туристов и другие цели.

Известно, что максимальный размер гранта достигает до 10 миллионов рублей, но его выделят только в том случае, если заявитель готов вложить не менее 25% от стоимости проекта.

За информацией о сроках и условиях проведения конкурса на гранты «Агротуризм» можно следить на сайте.

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