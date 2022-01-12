Нижегородский морг требовал 10 тысяч рублей за выдачу тела родственникам. Разбираемся, законно ли это

В Городецком районе близкие усопшей добились тела только после привлечения полиции. Фото: Александр ГЛУЗ

Зарабатывать на чужом горе приспособились сотрудники морга Городецкой центральной больницы – там с родственников усопших вымогали деньги, намекая и угрожая, что с телом может что-нибудь произойти, если не заплатить. На шантажистов было написано заявление и собраны доказательства об их незаконной деятельности, и теперь в этом деле разбирается полиция.

За работу в выходные платите деньги

В семье нижегородца Александра Супруненко 31 декабря случилось горе: прямо в канун праздника умерла тёща. Тело в морг забрали, однако проводить необходимые бесплатные манипуляции и возвращать его отказались, аргументируя это тем, что без оплаты ничего делать не будут.

- Заведующий морга по телефону мне сказал, что за десять тысяч он выйдет на работу в выходные дни, вскроет её, помоет и выдаст, - рассказал Александр Супруненко в интервью программе «Кстати». - А ещё они мотивировали нас тем, что если мы вовремя это не сделаем, то получим тело испорченное, так как они якобы не обязаны хранить его в холодильнике.

Переговоры с сотрудниками морга длились до 3 января - именно до этого дня у Александра ещё хватало терпения выслушивать наглые уговоры, но, как говорится, всему приходит конец, поэтому вскоре мужчина направился в дежурную часть полиции.

- Житель Сокольского района обратился за помощью правоохранительных органов 4 января 2022 года, - рассказали «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – Он написал заявление о том, что неизвестный вымогает у него 10 000 рублей.

Личность шантажиста установлена

Всё это время, пока безутешных родственников шантажировали сотрудники морга, тело находилось у них. В результате вместо назначенного 2 января усопшую выдали родным только 5 числа.

В полиции «Комсомолке» сообщили, что личность человека, который общался с Супруненко по телефону, удалось установить – им оказался санитар медицинского учреждения.

- Я поехал в полицию, написал заявление, меня снарядили диктофоном, после чего я отправился в морг, где отдал нужную сумму купюрами, которые были заранее переписаны и отсканированы, - говорит Александр Супруненко.

Морг официально работал в праздники только 2, 5 и 8 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с представителями СМИ Александр пытался выяснить, по каким причинам он должен был заплатить сотрудникам морга деньги, но вразумительного ответа так и не услышал, кроме того, что учреждение официально работало в праздники только 2, 5 и 8 января.

Пообщаться Александр пытался и с санитаром Ильей, который по телефону сообщал о предоставлении услуг на платной основе, вот только при личной встрече молодой человек идти на контакт отказывался – скрывал лицо и размахивал руками на потерпевшего. Как оказалось, он и раньше неоднократно становился героем скандалов: закидывал яйцами машины и дом многодетной матери, исписывал ей же забор непристойными словами.

- После того, как я передал деньги, этого санитара и заведующего отделением задержали, их двоих сажали в машину и увозили. Деньги у них обоих изымали, они были уже разделены, как мне сказала оперативник. Это система, которая просто функционирует и наживается на горе людей. И они, в общем-то, нам всё равно подлянку сделали: труп был в очень неприглядном состоянии, - вздыхает мужчина.

В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вымогательство денег в моргах – это система

К несчастью, Александр вовсе не одинок в своей проблеме, и вымогательство денег в морге зачастую поставлено на поток. Такая система заработка сложилась во многих медицинских учреждениях и вполне себе успешно процветает, так как у убитых горем родственников не возникает никаких вопросов об уплате, ведь тело усопшего нужно скорее подготовить и похоронить.

- Слышала от знакомых, что берут за вскрытие деньги, якобы это по закону, в котором сказано, что вскрытие платное – пять тысяч рублей, а ещё пять тысяч рублей нужны, чтобы обмыть, одеть, накрасить и так далее, - поделилась в разговоре с «КП-Нижний Новгород» нижегородка Татьяна Беляева. - Люди отдают деньги безропотно.

В Городецкой ЦРБ нажива на усопших процветает уже не первый год, а ценник за выдачу тела постоянно меняется. Так, в августе 2021 года за работу в выходные дни сотрудники морга брали 8 тысяч рублей.

- Они отца моего вскрывали, было дело это в воскресенье, - вспоминает местный житель Николай Беляев. – Заплатили им деньги. Коррупция в ЦРБ цветёт, обнаглели в корень нелюди, на чужом горе наживаются!

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ещё один ужасный случай, о котором «Комсомолке» стало известно, произошел в морге этой больницы в новогодние праздники в 2014 году. Тогда у нижегородки Анны Артамоничевой 4 января скончался отец, что, безусловно, стало большим горем в семье.

Тогда родственники обратились в ритуальное агентство и купили все необходимые атрибуты для погребения – крест и гроб, которые сотрудники конторы пообещали сами отправить в морг после получения тела.

- Они же нам сказали, что тело просто так не отдадут сейчас, так как праздники. На вопрос, что же нам тогда делать, мне дали номер телефона судмедэксперта и сказали: «За определенную плату он выйдет в праздники, произведет вскрытие и отдаст тело». Я спросила, сколько нужно будет заплатить, ответили – 6 тысяч рублей, - поделилась своей историей с «КП- Нижний Новгород» Анна.

Вот только таких денег у 21-летней девушки не было, и тело отца ей пришлось забирать уже 10 числа, ко всему прочему у судмедэксперта хватило наглости поинтересоваться, почему они так долго не забирали тело. Услышав объяснение, что не было денег, он и вовсе сказал, что в праздники сотрудники морга никому ничем не обязаны и работать бесплатно не должны.

- И это не только в Городецком районе! Наша бабушка также каталась все новогодние праздники, тоже умерла 31 декабря несколько лет назад, мы еле нашли тогда её тело. Заплатили кучу денег! - продолжает Анна.

А многие, как оказалось, даже и не знают, что законодательство гарантирует бесплатное нахождение в морге тела умершего до семи суток, если родственники поставлены в известность. Также перечень бесплатных услуг, которые должны предоставлять в морге, включает в себя: установление причины смерти, выдача медицинского свидетельства о смерти, обмывание, одевание трупа, укладывание тела в гроб и вынос гроба из траурного зала для выдачи родственникам.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» также выяснила, что по данному факту министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

- О результатах сообщим дополнительно, - подчеркнули в минздраве.

КОМПЕТЕНТНО

Юрист Александр Дейч:

- Морг - организация, которая входит в государственные структуры, то есть контроль идет через муниципалитеты, минздрав и дальше по цепочке. И если какой-либо платеж не предусмотрен законом, то любая просьба о выплате денежных средств является самоуправством или незаконной деятельностью. Деньги можно брать только в том случае, если это у них предусмотрено регламентом, то есть если у них есть официальная коммерческая услуга, которая описана в документах. Если организации дано разрешение на оказание коммерческих услуг подобного рода от государства, тогда в принципе это действие может быть законным, в других случаях – нет.