Нижегородцы пожаловались на чёрную плесень на лестницах офиса МФЦ на улице Славянской

Источник: паблик "Гражданский патруль | Нижегородская область".

Чёрная плесень, появившаяся на лестницах офиса МФЦ на улице Славянской в Нижнем Новгороде, и отсутствие какой-либо борьбы с этой напастью возмутило горожан. Очевидцы пожаловались на данную проблему в социальных сетях.

Люди отмечают, что в здании, будто нарочно, создали благоприятные условия для дальнейшего прорастания плесени, так как лестницу прикрыли тряпками с разных сторон.

- Молодцы, заботятся больше о чёрной плесени, а не о жителях, и не о своих же сотрудниках, которые этим дышат, весь день, - написал автор публикации.

Ещё одной бедой в этом МФЦ стал неработающий туалет, но сотрудники отдела на жалобы лишь руками разводят и говорят, что огласка проблем ничего не поменяет.

В комментариях нижегородцы отметили, что проблема с плесенью возникает во многих новостройках, так как качество их исполнения просто хромает.

- Кто принимал это здание? Может, лучше его спросить? – подметил местный житель Антон Родионов.

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