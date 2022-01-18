Нижегородцы пожаловались на ужасные условия проживания в палатах Сосновской ЦРБ

Источник: Telegram-канал «В Нижнем».

Нижегородцы пожаловались на ужасные условия, в которых они вынуждены лечиться в Сосновской центральной районной больнице. Жуткие фотографии, сделанные в одной из палат, вызвали в социальных сетях настоящий резонанс.

На опубликованных снимках видно, что стены пошли трещинами, а краска на них облупилась и стала обваливаться, а что ещё хуже из розеток торчат провода, да и сами они держаться на добром слове. Как говорят очевидцы, на фото представлена ситуация в палатах отделения терапии и неврологии.

- Полная антисанитария!!! В окна дует, люди лежат в одежде… для интереса градусник бы там повесить, узнать, какая температура в палате, - пишет автор фотографий. - Заходя в палату, охватывает жуткий страх!

Увиденное повергло пользователей сети в шок, одни предлагали обратиться в прокуратуру и другие инстанции, а другие пытались отнестись к ситуации с юмором.

- Это чтобы не расслаблялись и боролись за жизнь, быстрее оттуда свалить, - написал нижегородец Андрей Тарасевич.

- У заключенных и то, наверное, лучше условия, - добавил другой местный житель Дмитрий Большаков.

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