Дефицит сырья возник на предприятии «Варнавинская резная кость» из-за пандемии

Сегодня предприятие производит более 300 наименований утилитарного и декоративного назначения. Фото: варко.рф

Нижегородское предприятие народных художественных промыслов «Варнавинская резная кость» испытывает тотальную нехватку сырья из-за пандемии. Об этом сообщил директор департамента развития туризма и НХП Нижегородской области Сергей Яковлев в ходе заседания комитета по экономике, промышленности и туризму ЗСНО 18 января.

- Раньше кость ввозили с территории Белоруссии, и все наши сувениры делались из нее. Но из-за ковида возникли сложности: федеральные службы по ветеринарии не пропускают сырье на территорию нашей страны, - пояснил Сергей Яковлев.

По его словам, российские мясокомбинаты не продают кость предприятию – им выгоднее делать из неё муку. В связи с этим Сергей Яковлев обратился к депутатам регионального парламента с просьбой посодействовать в решении этого вопроса.

Председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма регионального парламента Игорь Норенков в свою очередь попросил предоставить информацию о потребностях предприятия и техническое задание, чтобы найти мясокомбинаты, которые согласились бы поставлять кость для сохранения промысла.

Сегодня ООО «ВАРКО» (Варнавинская резная кость) производит более 300 наименований утилитарного и декоративного назначения. Это полный набор женских украшений, шкатулки, ларцы, шахматы, подсвечники, вазы, декоративные стаканы, письменные принадлежности и приборы, вязальные крючки, игольницы, ручки и плашки для ножей, а также иконы и предметы церковной утвари. Вся выпускаемая продукция имеет гигиеническое заключение о безопасности ее для здоровья.