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Общество18 января 2022 9:16

Скорые помощи будут дежурить в местах крещенских купаний

Дежурства будут организованы с 22:0 18 января до 4:00 19 января
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф будут дежурить в местах крещенских купаний в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- В Нижнем Новгороде медики будут дежурить с 22:00 18 января до 04:00 19 января в организованных местах для купаний, - рассказали в ведомстве. – Медицинское обеспечение крещенских купаний будет организовано в Автозаводском, Ленинском, Нижегородском, Советском и Сормовском районах города, а также в Новинском сельсовете - деревня Сартаково.

Также медики будут дежурить в муниципальных районах Нижегородской области. Там главные врачи районных больниц должны будут обеспечить медицинское сопровождение по запросам руководителей органов местного самоуправления.