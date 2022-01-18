Скорые помощи будут дежурить в местах крещенских купаний

Бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф будут дежурить в местах крещенских купаний в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- В Нижнем Новгороде медики будут дежурить с 22:00 18 января до 04:00 19 января в организованных местах для купаний, - рассказали в ведомстве. – Медицинское обеспечение крещенских купаний будет организовано в Автозаводском, Ленинском, Нижегородском, Советском и Сормовском районах города, а также в Новинском сельсовете - деревня Сартаково.

Также медики будут дежурить в муниципальных районах Нижегородской области. Там главные врачи районных больниц должны будут обеспечить медицинское сопровождение по запросам руководителей органов местного самоуправления.