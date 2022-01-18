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Общество18 января 2022 9:10

Флигель усадьбы «Дома Ненюковых» на улице Черниговской расселят к концу 2022 года

Он стал одним из домов, подлежащих реконструкции
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Флигель усадьбы «Дома Ненюковых» на улице Черниговской в Нижнем Новгороде планируют расселить к концу 2022 года. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

- Ремонт фасада дома № 15 А по улице Черниговской был выполнен в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода, - рассказали в администрации. – В то же время дом 15 литеры В,В1,В2,В3 по улице Черниговской признан аварийным. Он должен быть реконструирован. Этот дом планируется расселить в рамках программы «Переселения граждан из аварийного жилья» до конца 2022 года.

Как рассказали в администрации Нижегородского района, другие дома на улице Черниговской аварийными не признавались. Соответственно оснований для их расселения, сноса или реконструкции нет.