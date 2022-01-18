«Мусорные рейды» прошли в Ленинском и Приокском районах Нижнего Новгорода. По поручению главы города там проверили состояние контейнерных площадок. Особое внимание уделялось тем адресам, на которые поступали жалобы от нижегородцев. Об этом сообщили в администрациях районов.

- По поручению главы города я проверяю контейнерные площадки на придомовых территориях в Ленинском районе и вижу, что, несмотря на чистые проезды, сроки вывоза мусора не соблюдаются, - отметил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин. – И это несмотря на то, что региональный оператор обязан вывозить мусор ежедневно.

Список адресов, по которым были обнаружены нарушения, по итогам объезда передали региональному оператору. В списке оказались дом № 17 по улице Заводской, дом № 50/1 по улице Баумана, дом № 52/1 по улице Баумана и дома № 5 и 7 по улице Макарова.