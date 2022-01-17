В Заволжье несколько рыбаков унесло на льдине в Волгу 17 января

Снято со льдины. Фото от Евгения Махова - команда Рыболовных новостей.

Днем в понедельник, 17 января, несколько рыбаков оказались дрейфующими на льдине по Волге и полностью отрезанными от берега. Происшествие произошло в затоне, находящемся в районе ПАО «Заволжский моторный завод», или, иначе говоря, в Заволжском котловане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация поступил по номеру «112» в 12:44, сотрудники МЧС и полиция незамедлительно выехали на вызов, но к моменту прибытия все рыбаки самостоятельно выбрались на берег и в медицинской помощи не нуждались.

- Один из наших ребят там сегодня со всеми прокатился. Все живы, все здоровы, с его слов. Вышли в конце, когда лёд уткнулся в остров и конец котлована. Говорят, на льду кто-то оставил бур пока спасался, - сообщил один из знакомых рыбаков в группе «РЫБОЛОВНЫЕ НОВОСТИ [Нижегородская область]».

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