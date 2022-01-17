Полковник полиции в отставке из Нижнего Новгорода создал общественное движение по борьбе с педофилами

Бывший руководитель нижегородского центра по противодействию экстремизму, полковник полиции Алексей Трифонов организовал общественное движение по борьбе с педофилами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Остановить педофила», созданном 14 января.

Мужчина отмечает, что на протяжении последних лет всё чаще стали происходить жестокие преступления по совращению несовершеннолетних и по нарушению их половой неприкосновенности. Причем, многие случаи совершали рецидивисты.

- Правоохранительные органы срабатывают чётко и слаженно, максимально в кратчайшие сроки раскрывая подобные жуткие преступления, но трагедий не становится меньше, - написал Алексей Трифонов.

В помощь полицейским мужчина решил запустить общественное движение, в котором сможет принять участие каждый желающий. В Telegram-канале будут публиковаться полезные материалы о противодействии педофилии: специальные памятки для родителей, информация о законодательных инициативах, педофилах и совершаемых ими преступлениях.

Также для общения участников создан отдельный чат и специальный бот, с которым можно будет поделиться информацией о преступлениях против половой неприкосновенности детей.

- Разошлите это сообщение по классным чатам и не оставляйте своих малолетних детей без присмотра, - добавил полковник полиции в отставке. - Давайте вместе сделаем этот мир немного безопаснее.

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