Инсулин в таблетках, разработанный нижегородскими учеными, вошел в число важнейших изобретений 2021 года

Нижегородские ученые НННГУ имени Лобачевского изобрели инсулин в виде таблеток. Прежде этот медикамент выпускался только в виде инъекций. Новая разработка уже названа в числе важнейших изобретений 2021 года. Об этом заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев.

- Наши ученые не раз доказывали, что способны совершать прорывные открытия и разрабатывать передовые технологии. Наука – один из драйверов развития региона, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее нижегородскими учеными был получен патент на группу изобретений «Наноструктурированная композиция для пероральной доставки инсулина и способ её получения».

- Сейчас применять инсулин можно только с помощью инъекций, - отметил Григорий Ивлиев. - Все попытки производить инсулин в таблетках до сих пор заканчивались неудачей, поскольку в желудочно-кишечном тракте инсулин быстро разлагается, не успевая попасть в кровеносную систему. Однако химики ННГУ имени Лобачевского разработали композицию, которая может решить проблему доставки инсулина.