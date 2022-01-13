Шесть мест для крещенских купаний подготовят в Нижнем Новгороде в 2022 году

В 2022 году в Нижнем Новгороде подготовят шесть мест для крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, нижегородцы смогут окунуться в купели в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 4:00 в следующих отведенных местах:

Автозаводский район:

- озеро 2-й очереди парка культуры и отдыха (улица Смирнова);

Ленинский район:

- Силикатное озеро (за Коммерческим институтом, пр. Ленина, 25А);

Нижегородский район:

- Гребной канал;

Советский район:

- 2-е озеро на Щелоковском хуторе;

Сормовский район:

- парковое озеро на территории спортивно-культурного центра «Сормово» (Юбилейный бульвар, д.30);

- Новинский сельсовет на территории Храма святого равноапостольного князя Владимира (д. Сартаково).

ВАЖНО

Места для купания оборудуются согласно рекомендациям МЧС. Так, в местах купания создаются временные спасательные посты, пункты обогрева. Дно акватории в проруби должно иметь постепенный скат, без уступов, до глубины 1,8 метра и очищено от водных растений, стекла, камней и других предметов. Купели будут оборудованы деревянными настилами и лестницами с перилами. У каждой проруби будет размещено не менее двух раздевалок.

Толщина льда должна превышать 15 сантиметров. Если по климатическим и гидрологическим условиям толщина льда менее меньше, сход в прорубь следует расположить у берега, ограничив выход граждан на лед путем установления ограждений.

Кроме того, организуют дежурство спасателей, водолазов, сотрудников полиции и МЧС.