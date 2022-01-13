Шесть мест для крещенских купаний подготовят в Нижнем Новгороде в 2022 году

В 2022 году в Нижнем Новгороде подготовят шесть мест для крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, нижегородцы смогут окунуться в купели в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 4:00 в следующих отведенных местах:
Автозаводский район:
- озеро 2-й очереди парка культуры и отдыха (улица Смирнова);
Ленинский район:
- Силикатное озеро (за Коммерческим институтом, пр. Ленина, 25А);
Нижегородский район:
- Гребной канал;
Советский район:
- 2-е озеро на Щелоковском хуторе;
Сормовский район:
- парковое озеро на территории спортивно-культурного центра «Сормово» (Юбилейный бульвар, д.30);
- Новинский сельсовет на территории Храма святого равноапостольного князя Владимира (д. Сартаково).
ВАЖНО
Места для купания оборудуются согласно рекомендациям МЧС. Так, в местах купания создаются временные спасательные посты, пункты обогрева. Дно акватории в проруби должно иметь постепенный скат, без уступов, до глубины 1,8 метра и очищено от водных растений, стекла, камней и других предметов. Купели будут оборудованы деревянными настилами и лестницами с перилами. У каждой проруби будет размещено не менее двух раздевалок.
Толщина льда должна превышать 15 сантиметров. Если по климатическим и гидрологическим условиям толщина льда менее меньше, сход в прорубь следует расположить у берега, ограничив выход граждан на лед путем установления ограждений.
Кроме того, организуют дежурство спасателей, водолазов, сотрудников полиции и МЧС.