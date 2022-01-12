Более 1 300 бутылок алкоголя изъял из незаконного оборота нижегородский Минпром в 2021 году

1 353 бутылок алкоголя изъяли из незаконного оборота в результате внеплановых проверок, которые проводило министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, внеплановые проверки провели на основании поступивших от местных жителей обращений.

- В прошедшем году в ходе проверок был выявлен ряд нарушений со стороны организаций, торгующих алкогольной продукцией. У части компаний отсутствовали лицензии на продажу и сопроводительные документы на алкогольную продукцию, - уточнил Максим Черкасов.

Он также отметил, что в ходе проверок обнаружили 15 случаев реализации алкоголя без маркировки. Всю нелегальную продукцию изъяли из оборота и составили 101 протокол об административных правонарушениях, которые передали в суд.

- По результатам рассмотрения суд вынес нарушителям административные наказания в виде штрафов на общую сумму 48,2 млн рублей. Также суд постановил 14 организациям, повторно нарушившим законодательство в части реализации алкогольной продукции, приостановить свою деятельность на срок до 90 суток, - говорится в сообщении.

Подобные совместные рейды полиция и нижегородский минпром проводят регулярно. Нижегородцы, которые знают места незаконной продажи алкогольной продукции, могут обратиться в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по телефону «горячей линии» (831) 435−16−18.

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