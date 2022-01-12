Более 200 кг потенциально опасного мяса изъяли из магазина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Опасное мясо говядины и баранины обнаружили сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл и ветеринарные специалисты ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление городского округа Нижнего Новгорода».

Так, данная продукция находилась в магазине индивидуального предпринимателя по адресу: Нижний Новгород, улица Украинская. В холодильнике находилось 141 кг говядины и 70 кг баранины без ветеринарных сопроводительных документов и прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы. В настоящий момент продукцию изъяли из оборота и направили на утилизацию.

– Продукция была изъята из оборота, поставлена на ответственное хранение и направлена на утилизацию, – добавили в ведомстве. – В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 10.8 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ - Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов.

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