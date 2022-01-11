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Происшествия11 января 2022 5:53

Женщина разбилась, выпав из окна в ЖК «Анкудиновский парк»

Трагедия случилась 9 января
Валерия МУРОМЦЕВА
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В Кстовском районе женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Трагедия произошла 9 января в ЖК «Анкудиновский парк», сообщают в соцсети очевидцы.

Тело женщины было обнаружено под окнами дома №5 по улице Русской. По словам местных жителей, она выпала с пятого этажа. По предварительной информации, погибшая работала в частном детском саду, расположенном в «Анкудиновском парке». У неё остался шестилетний сын и пожилая мать.

Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют правоохранительные органы.