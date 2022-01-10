Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 19:05

Бывший главный экономист нижегородского ГУФСИН получил условный срок

Его судили за превышение должностных полномочий
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Бывший главный экономист ГУФСИН России по Нижегородской области получил два года и десять месяцев условного срока. Его судили по статье УК РФ о пособничестве в превышении должностных полномочий и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подсудимый пособничал руководителю нижегородского ФСИН в присвоении премий его подчинённых, которые тот пускал на личные нужды. Общая сумма присвоенных денежных средств превысила 1 миллион 800 тысяч рублей.

Более того, на нужды управления подельники незаконно собрали с сотрудников в общей сложности свыше 850 тысяч рублей.

– Его противоправные действия выявлены по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. В ходе предварительного расследования фигурант уволен из органов ФСИН, – добавили в СУ СКР региона.

Суд признал бывшего главного экономиста нижегородского ГУФСИН виновным в совершении преступления. В законную силу приговор пока не вступил.