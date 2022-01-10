Бывший главный экономист нижегородского ГУФСИН получил условный срок

Бывший главный экономист ГУФСИН России по Нижегородской области получил два года и десять месяцев условного срока. Его судили по статье УК РФ о пособничестве в превышении должностных полномочий и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подсудимый пособничал руководителю нижегородского ФСИН в присвоении премий его подчинённых, которые тот пускал на личные нужды. Общая сумма присвоенных денежных средств превысила 1 миллион 800 тысяч рублей.

Более того, на нужды управления подельники незаконно собрали с сотрудников в общей сложности свыше 850 тысяч рублей.

– Его противоправные действия выявлены по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. В ходе предварительного расследования фигурант уволен из органов ФСИН, – добавили в СУ СКР региона.

Суд признал бывшего главного экономиста нижегородского ГУФСИН виновным в совершении преступления. В законную силу приговор пока не вступил.