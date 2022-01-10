Нижегородцы пожаловались на сбои при выписке больничных листов в поликлинике №35

Нижегородцы пожаловались на сбои при выписке больничных листов и рецептов в городской поликлинике №35. Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил в своём Instagram, что главному врачу медучреждения дан срок до конца текущей недели для устранения неполадок.

Затем министр добавил, что задержки в выписке больничных листов возможны и в других учреждениях медицины из-за технических сбоев в работе Федерального портала Фонда социального страхования по выписке больничных листов.

Мелик-Гусейнов в том числе рассказал, что в городской поликлинике №21 отремонтировали входную лестницу. Там же начинается ремонт первого этажа здания, где находится травмпункт. Помимо этого, для поликлиники закупают новый рентген аппарат.

В 2022 году начнётся капитальный ремонт нижегородской поликлиники №31.