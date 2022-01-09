Более 300 многодетных семей в Нижегородской области получили жилищные сертификаты

327 нижегородских многодетных семей получили жилищные сертификаты в 2021 году. Сертификат даёт право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сообщает региональное минимущество.

Кроме того, более 200 земельных участков в минувшем году было впервые предоставлено многодетным семьям для ведения подсобного хозяйства. К слову, если раньше таким семьям приходилось ждать земельного участка до семи лет, то теперь этот срок сократился до полутора лет.

- Эта работа будет продолжена, и к 2024 году очередь должна быть полностью ликвидирована, - заявил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

На сегодняшний день в Нижегородской области в очереди на земельный участок для ИЖС находится 1018 многодетных семей.

Для того, чтобы встать в очередь на получение участка, многодетной семье необходимо сначала встать на учет в минимуществе и только после этого подать заявление на выделение земли – сделать это можно через интернет.