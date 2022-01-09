Капремонт в 16 домах в Нижегородской области закончен раньше срока. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Капитальный ремонт в 16 домах на территории Нижнего Новгорода и области завершили раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Девять домов находится в Нижнем Новгороде – как в центре города, так и в районах. В общей сложности здесь были отремонтированы семь кровель, два фасада и один фундамент. Обновленные здания расположены на улицах Семашко, Сурикова, Гастелло, Буревестника, Ефремова, Широтной, Крылова, Дубравной и Яблоневой.

Еще семь отремонтированных домов находятся в области: в Кстове, Дзержинске, Урене, Пильне, Городце и Богородске. В шести из них была приведена в порядок кровля, еще в одном – фасад.

Изначально капитальный ремонт этих зданий был запланирован на более поздние сроки, однако состояние домов вызывало опасение у жителей, и специалисты Фонда капитального ремонта Нижегородской области приняли решение провести его в 2021 году, не откладывая. Для этого специалисты изучили техническое состояние фасадов, фундаментов и других конструкций зданий.