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Общество8 января 2022 10:33

Волонтеры поздравили нижегородских врачей с новогодними праздниками

В городе и области проходит акция «Спасибо врачам»
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Волонтеры поздравляют врачей в нижегородских больницах с новогодними праздниками. Источник: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

Волонтеры поздравляют врачей в нижегородских больницах с новогодними праздниками. Источник: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

В Нижнем Новгороде и области проходит акция «Спасибо врачам», в рамках которой волонтеры ходят по медицинским учреждениям и поздравляют работников с новогодними праздниками. Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Накануне праздник заглянул в стены детской городской больницы №27 «Айболит» и отделение детской онкологии Нижегородской областной детской клинической больницы. Добровольцы переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, вручили торты и пироги сотрудникам больниц и поздравили детей, проходящих лечение.

- Врачей не забывают, их труд оценен - это очень мотивирует. Для нас много значит такое искреннее внимание и поддержка от волонтеров, которые не только помогают нам в рутинной работе, но и устраивают приятные сюрпризы в праздничные дни, - поделилась региональный координатор штаба волонтеров-медиков Любовь Трефилова.

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