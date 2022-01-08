258 вылетов совершила санитарная авиация Нижегородской области в 2021 году

Эвакуировано 249 пациентов, в том числе 25 детей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

За 2021 год санитарная авиация Нижегородской области выполнила 258 вылетов на вертолете «Ансат», оснащенном необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщает в региональном министерстве здравоохранения.

Специальная бригада медиков, владеющая навыками работы в условиях полёта, эвакуировала в медицинские учреждения областного центра 249 пациентов, из которых 25 - дети.

Сам полеты осуществляются не только по территории региона, но по всей стране. Так, уже не раз нижегородских пациентов доставляли в специализированные больницы Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы.

- Каждый вылет - это общая большая работа, огромный труд, результат которого - сохраненная жизнь и здоровье наших граждан, - подчеркнул главный врач Нижегородского территориального цента медицины катастроф Михаил Созонов.

К слову, авиамедицинские бригады не только занимаются эвакуацией пациентов, но и бывает, доставляют врачей к пострадавшим для оказания помощи непосредственно на месте происшествия.

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