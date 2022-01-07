70-летняя нижегородка уже три года живет в затопленной квартире. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Чудовищная ситуация сложилась с квартирой 70-летней пенсионеркой в центре Нижнего Новгорода. Вот уже три года в ее квартире на улице Добролюбова протекает крыша. Чтобы спастись от потопа, она вынуждена по всему дому расставлять тазы и кастрюли.

-Каждую зима такая ситуация, - рассказали местные жители в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Летом ДУК по Нижегородскому району сказал, что больше такой проблемы не будет и вот итог. Бабушку очень жалко, некому помочь.

Данную ситуацию уже прокомментировали в региональном правительстве. Как сообщается, сейчас ЧП заинтересовались в государственной жилищной инспекции.

- Дом находится в управлении АО "ДК Нижегородского района", ответственность за содержание крыши и за пролития несет управляющая компания, - пояснили «Комсомолке» в региональном правительстве. - В настоящее время сведения переданы в ДУК для незамедлительного устранения протечек. Работы по ремонту кровли взяты на контроль Госжилинспекцией.