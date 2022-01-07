РТРС назвали необычные поводы для подсветки нижегородской телебашни

В 2021 году подсветку на нижегородской телебашне включали почти на все праздники и фестивали. Благодаря этому из типового инженерного сооружения башня превратилась в настоящую городскую достопримечательность. О самых необычных поводах для подсветки рассказал директор филиала РТРС Михаил Небольсин.

- С момента появления современной системы подсветки на телебашне к ЧМ-2018 мы старались творчески подходить к включению иллюминации, - отметил Михаил Небольсин. – В 2021 году иллюминация телебашни сопровождала все домашние матчи топовых нижегородских клубов, в том числе ХК «Торпедо», БК «Нижний Новгород» и ФК «Нижний Новгород».

Также праздничную подсветку на башне нижегородцы могли увидеть в День обеды, в честь приезда иностранных делегаций, во время проведения международного фестиваля медиаискусства INTERVALS, проходившего в ходе празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Впрочем, не обходится и без личных просьб.

- Самыми ответственными для нас всегда были и остаются предложения руки и сердца, - отметил Михаил Небольсин. - Волнуемся, переживаем за успех не меньше самих «инициаторов» и стараемся сделать все по максимуму. И это приносит 100-процентный результат: шесть предложений и шесть заветных «да».