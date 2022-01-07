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Общество7 января 2022 6:57

Мороз до -8 и снег ожидаются в Нижнем Новгороде 7 января

Такая погода в регионе продержится всего один день
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Мороз до -8 градусов и снег ожидаются в Нижнем Новгороде 7 января. Однако продержится такая рождественская сказка недолго – уже завтра в регион придет резкое похолодание. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ru

- Днем 7 января в Нижнем Новгороде будет довольно тепло – столбики термометров поднимутся до – 1 градуса, - предупреждают синоптики. – Немногим холоднее будет и ночью – не ниже -8 градусов. При этом весь день будет идти снег.

Однако уже с завтрашнего дня в Нижний Новгород придет серьезное похолодание – ночью столбики термометров опустятся до – 16 градусов. Днем будет около – 7 градусов. При этом снег будет продолжаться.