Мороз до -8 и снег ожидаются в Нижнем Новгороде 7 января

Мороз до -8 градусов и снег ожидаются в Нижнем Новгороде 7 января. Однако продержится такая рождественская сказка недолго – уже завтра в регион придет резкое похолодание. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ru

- Днем 7 января в Нижнем Новгороде будет довольно тепло – столбики термометров поднимутся до – 1 градуса, - предупреждают синоптики. – Немногим холоднее будет и ночью – не ниже -8 градусов. При этом весь день будет идти снег.

Однако уже с завтрашнего дня в Нижний Новгород придет серьезное похолодание – ночью столбики термометров опустятся до – 16 градусов. Днем будет около – 7 градусов. При этом снег будет продолжаться.