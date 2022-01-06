Нижегородцы смогут написать заявление в полицию в электронном формате

Электронные заявления принимаются наравне с обычными. Фото: Ханов Тимур, архив "КП"

Нижегородцы могут написать заявление в полицию в электронном формате. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Электронные сообщения будут приниматься наравне с заявлениями, поступающими от граждан при личном визите в дежурную часть.

- Поступившие по электронной почте сообщения так же регистрируются в книге учета сообщений о происшествиях, после чего данному заявлению либо сообщению присваивается индивидуальный номер, - уточнили в пресс-службе.

На рассмотрение заявлений, поступающих от граждан, уходит до 10 суток. О решении по заявлению гражданина уведомят в письменной форме. Полученное решение может быть обжаловано в прокуратуре или суде.

Кроме того, существует телефон доверия, по которому граждане могут сообщить о незаконных действиях стражей порядка. Для этого необходимо позвонить по номеру 8 (831) 268-68-68. Телефон работает круглосуточно, звонок будет записан автоматически.