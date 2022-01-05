Житель Павлова дважды пырнул ножом сожительницу в новогоднюю ночь

33-летнегожителя города Павлово Нижегородской области подозревают в покушении на убийство сожительницы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

31 декабря мужчина и его 35-летняя спутница находились в гостях у соседки и выпивали.

- Во время распития между гражданскими супругами возник конфликт, в результате которого сожитель взял кухонный нож и со словами: «Я тебя убью», нанес сожительнице 2 удара ножом в область спины и несколько раз ударил кулаком по голове, - уточнили в пресс-службе.

Пострадавшую доставили в больницу, а подозреваемого задержали. Оружие у него изъяли. Как выяснилось, судимостей у него нет. Мужчину допросили, а затем направили в специальное помещение для задержанных. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Специалистам также предстоит получить результаты экспертизы о тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. Ведется расследование.