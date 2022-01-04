Ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде запланирован на май 2022 года

Ремонт дорожного покрытия Стригинского моста в Нижнем Новгороде планируют начать в мае 2022 года. Такой информацией поделились представители регионального правительства в Instagram.

- Нет сил терпеть постоянные пробки на Стригинском мосту. Нескончаемый ремонт. Каждый день возим детей в школу. Пробки в обе стороны! Это ужасно!! Не автомагистраль, а позор, - пожаловалась нижегородка Елена Зонова в комментариях под постом губернатора Глеба Никитина.

На это заявление тут же ответили в правительстве, сообщив, что повреждение дорожного покрытия на мосту появилось из-за недобросовестного подрядчика, который не выполнял свои обязательства по содержанию автодороги и её инфраструктурных объектов. Также плохо были проведены мероприятия по подготовке трассы к зимнему периоду.

- Государственный контракт с подрядной организацией расторгнут. Обслуживание автодороги поручено новому подрядчику, - уточнили представители власти. - В настоящий момент ситуация стабилизируется, необходимые работы по содержанию ведутся оперативно.

Так, работы по полной замене дорожного полотна смогут провести лишь при наступлении устойчивых температурных показателей, а это ориентировочно май 2022 года. В дополнение ФКУ Упрдор «Москва— Нижний Новгород» разрабатывает проектно-сметную документацию для капитального ремонта моста.

- Обращаем внимание, что на мосту действуют ограничения по скорости, на въезде стоят предупреждающие знаки, места с дефектами обозначены. Рекомендуем следовать установленному скоростному режиму и быть предельно внимательными, - добавили представители регионального правительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!