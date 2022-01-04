Ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» покажут на Нижегородской ярмарке 9 января

В предстоящее воскресенье, 9 января, на Нижегородской ярмарке состоится торжественная церемония передачи титула «Новогодней столицы России-2023». Нижний Новгород передаст это звание Новосибирску. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

В честь этого события на главной площадке празднования нижегородцам покажут ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяны Навки. Постановка начнётся в 17:00, посмотреть её можно абсолютно бесплатно, но поп предварительной записи.

- Ссылка на регистрацию будет доступна 4 и 6 января на сайте и в официальных аккаунтах nizhny800, - поделились в АНО «Центр 800».

Главную роль в ледовом шоу исполнит известная фигуристка и обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова. Девушка предстанет перед зрителями в новом сказочном образе и заворожит абсолютно всех присутствующих.

Организаторы обещают, что постановка будет представлена в совершенно новой интерпретации. Декорациями для шоу станет Главный ярмарочный дом с проекцией от нижегородской компании dreamlaser.

Известно, что 9 января Нижегорожская ярмарка будет работать с 10:00, для прохода взрослым необходимо будет предъявить QR-код или «Мультипасс». На ледовое шоу без сопровождения родителей смогут попасть дети старше 14 лет, а для малышей до 6 лет бесплатный билет на трибуну не требуется при наличии бесплатного билета у взрослых.

Кстати, 8 и 9 января каток на ярмарке работать не будет.

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