Ледовую переправу между Чувашией и Нижегородской областью открыли 1 января Фото:ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Пильнинском районе Нижегородской области с 1 января открыли автомобильную ледовую переправу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, автомобильная переправа Наваты-Шумерля связывает между собой Нижегородскую область и Чувашскую Республику. Она оборудована спасательным инвентарём, который необходим для оказания помощи при внештатных ситуациях.

- Для осуществления пропускного режима организовано дежурство обслуживающего персонала, на обоих берегах установлены шлагбаумы и светофоры, регулирующие порядок движения транспортных средств, - пояснили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Как сообщили спасатели, переправа будет работать круглосуточно.

- На этой ледовой переправе разрешено движение автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн, а скорость движения транспорта не должна превышать 10 км/час, - отметили в региональном ГУ МЧС. - Напоминаем все водителям, что выезд на лед на автотранспорте разрешен только на специально оборудованных ледовых переправах!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!