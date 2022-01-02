Нижегородцы смогут пожаловаться на опасные зимние горки. Об этом сообщает Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Нижегородской области.

Так, Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и региональная Госавтоинспекция до 15 января 2022 года проводят информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Приоритетом программы является выявление опасных зимних горок.

Нижегородцев призывают жаловаться на те горки, съезды которых ведут на проезжую часть. Сообщить о них можно в группе ГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

Наиболее безопасными являются горки, расположенные на закрытых для транспорта территориях – школьных дворах, парках, детских площадках.

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