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Общество1 января 2022 10:53

Тринадцать малышей родились в Нижегородской области в новогоднюю ночь

Это на пять больше, чем в прошлом году
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Тринадцать малышей появились на свет в нижегородских роддомах в новогоднюю ночь.

Тринадцать малышей появились на свет в нижегородских роддомах в новогоднюю ночь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новогоднюю ночь, пока основная масса людей отмечала праздник, в нижегородских роддомах вовсю кипела работа: в первую ночь 2022 года здесь появились на свет тринадцать малышей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

- В ночь с 31 декабря на 1 января на свет появились три девочки и десять мальчиков, - уточнили в ведомстве.

Для сравнения, в прошлом году в праздничную ночь родилось семь малышей: четыре девочки и три мальчика.