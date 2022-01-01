Тринадцать малышей родились в Нижегородской области в новогоднюю ночь

Тринадцать малышей появились на свет в нижегородских роддомах в новогоднюю ночь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новогоднюю ночь, пока основная масса людей отмечала праздник, в нижегородских роддомах вовсю кипела работа: в первую ночь 2022 года здесь появились на свет тринадцать малышей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

- В ночь с 31 декабря на 1 января на свет появились три девочки и десять мальчиков, - уточнили в ведомстве.

Для сравнения, в прошлом году в праздничную ночь родилось семь малышей: четыре девочки и три мальчика.