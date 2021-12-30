Свет отключили в семи домах Нижнего Новгорода 30 декабря

В четверг, 30 декабря, в семи домах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 10:00 до 11:00 останутся жители Автозаводского района. Отключения затронет тех, кто проживает на улице Львовская в домах №13, 17, 19, 21, 23, 25, 29.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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