Начальника службы благоустройства Автозаводского парка осудили условно за взятки

Бывшего начальника службы благоустройства Автозаводского парка признали виновным во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Уже в январе 2021 года стало известно, что начальник службы благоустройства Автозаводского парка в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Следствием установило, что с февраля по сентябрь 2019 года начальник службы благоустройства получил более 50 тысяч рублей от осужденных, приговоренных к выполнению обязательных работ.

Свою вину мужчина не признавал.

Так, начальник службы благоустройства Автозаводского парка оформлял табеля учета рабочего времени и проставлял отметки обязательных работ, которые на самом деле не выполнялись.

По решению суда его лишили свободы условно на 4,5 года.