Сотрудник Автозаводского парка обвиняется в получении взятки

Начальник службы благоустройства Автозаводского парка в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте Автозаводского районного суда.

Следствием установлено, что с февраля по сентябрь 2019 года начальник службы благоустройства получил более 50 тысяч рублей от осужденных, приговоренных к выполнению обязательных работ.

«За незаконное вознаграждение сотрудника парка, используя свои служебные полномочия, проставлял отметки в журнале отработок, в то время как в действительности наказание не отрабатывалось», - пояснили в суде. Таким образом осужденные откупались от наказания.

Свою вину мужчина не признал. Дата судебного заседания пока не назначена.