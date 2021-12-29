Жанна Никонова: «2021-й год стал для НГЛУ им.Н.А.Добролюбова прорывным!»

В 2021 году НГЛУ вошел в топ-100 лучших российских вузов по версии Forbes

Ректоры российских вузов подводят итоги уходящего 2021-го года. Жанна Никонова, ректор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова, отмечает, что 2021-й год стал для вуза годом новых проектов и побед.

«2021-й год стал для нас прорывным. Университет принял в 2,5 раза больше первокурсников, чем обычно, - говорит Жанна Никонова. - Проходной внебюджетный балл в НГЛУ поднялся до 80. Абитуриенты-внебюджетники с такими баллами могли бы пройти на бюджетное обучение в другой вуз, но они предпочли Нижегородский лингвистический».

Также, по сообщению ректора, НГЛУ имени Н. А. Добролюбова вошел в топ-100 лучших российских вузов по версии Forbes.

«Это еще раз доказывает мировой уровень нашего университета. Также в 2021 году НГЛУ начал работать как Федеральная инновационная площадка с проектом «Полилингвальный методический ресурс» — это уникальная цифровая разработка, позволяющая педагогам быстро и эффективно формировать урок иностранного языка под любую аудиторию, получая доступ к визуальным, аудиальным, текстовым авторским материалам экспертов НГЛУ. Этот конструктор сам предлагает лучшие методики под определенный запрос», - рассказывает Жанна Никонова.

По словам ректора НГЛУ, ремонт корпусов и общежитий преобразил территорию университета.

«Мы организовали пространства дополненной, расширенной, виртуальной реальности, у студентов появилась своя творческая студия, и это сразу принесло свои плоды: студенческие медиа НГЛУ победили в конкурсе, организованном Министерством науки и высшего образования РФ», - отмечает руководитель Нижегородского лингвистического университета.

Студенты НГЛУ в уходящем году, по сообщению ректора, выиграли несколько грантов на туристические, культурные, научные проекты, стали победителями всероссийских и международных лингвистических, педагогических, дипломатических олимпиад.

«В сентябре открылась «Точка кипения НГЛУ», которая стала третьей в регионе и совершенно особенной, - отмечает Жанна Никонова. - Философия нашей ТК – «человек в системе цифровых коммуникаций», и, конечно, каждый дискурс «Точки кипения НГЛУ» проходит с учетом международного опыта наших экспертов. За неполных три месяца «Точка кипения НГЛУ» отметилась масштабными конференциями и форсайт-сессиями, в том числе – молодежным научным форумом Всероссийского общества «Знание»: «Наука и IT: шаг в будущее».

По словам ректора НГЛУ, университет активно откликается на запросы региона.

«Мы работаем над повышением эффективности сдачи ЕГЭ по иностранным языкам: НГЛУ подписал договор с НИРО о реализации деятельности в рамках лингвистического консорциума, в который вошли свыше 40 учебных организаций Нижегородской области. НГЛУ также пошел навстречу запросу области по подготовке кадров в сфере внешнеэкономической деятельности: в этом году мы запустили магистерскую программу по подготовке специалистов в области внешнеэкономической деятельности на английском языке, добавив изучение китайского, а тема магистерских диссертаций — реальные проблемы внешнеэкономической деятельности предприятий Нижегородской области».

Также руководитель Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова отметила, что, несмотря на пандемию, вуз активно продолжает международное сотрудничество: проводит телемосты, видеоконференции и форумы с давними вузами-партнерами, а также приобретает новых.

«10 договоров с зарубежными вузами мы заключили в уходящем году, и теперь их у НГЛУ более 130, - говорит Жанна Никонова. – Наши студенты-переводчики проходят обучение по обмену в других странах, в том числе в Германии, а студенты-международники в этом учебном году уже побывали в Сербии. Организовывать такие поездки не просто, но при наличии вакцинации, прохождении карантина и соблюдении других необходимых тонкостей это удается. Я желаю всем в наступающем Новом году здоровья, отступившего вируса, открытых границ, возможностей для саморазвития и личных побед!»

Фото : пресс-служба НГЛУ