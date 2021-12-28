Новогодняя ночь будет снежной и тёплой в Нижнем Новгороде

Приближающаяся новогодняя ночь в Нижнем Новгороде обещает быть тёплой и снежной. Температура воздуха составит от -6 до -9 градусов. Об этом сообщили в pravda-nn.ru со ссылкой на слова начальника отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Ольги Мокеевой.

Метеоролог обратила внимание на тот факт, что к сегодняшнему дню высота снежного покрова превышает средне-климатические высоты. Помимо этого, в Нижегородской области держатся морозы на 3-6 градусов ниже климатической нормы.

– С приходом южных ветров температура начнёт повышаться до 6-9 градусов мороза, –заверила Ольга Мокеева. – Будет очень комфортно как взрослым, так и детям выйти на улицу.

Более того, по словам специалиста, небо будет облачным: антлантические атмосферные фронты принесут небольшие снегопады, а на открытые участки – слабые метели.

1 января 2022 года прогнозируется температура -5..-2 градусов и снег.

– Более серьёзные морозы ожидают нас ближе ко второй половине каникул: не выше -10 градусов, а ночью – до -20 градусов. Не исключены и 25-градусные морозы, – "обнадёжила" Ольга Мокеева.