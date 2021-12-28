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Общество28 декабря 2021 7:31

-17 градусов ночью и снегопад ожидают нижегородцев 28 декабря

Вечером снегопад временно прекратится
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Температура за окном опустится до -17 градусов сегодня ночью, 28 декабря. Кроме того, в течение всех суток будет идти небольшой снег. Если верить прогнозу "Яндекс.Погоды", вечером снегопад сделает перерыв.

Максимальная температура воздуха составит -13 градусов днём и вечером. Скорость ветра не превысит 3,3 метра в секунду, поэтому день будет практически безветренным. Влажность на улице будет держаться на уровне 83-85%. Атмосферное давление может варьировать от 756 до 761 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, согласно данным сервиса погоды, длина светового дня достигнет 6 часов и 55 минут. Поскольку день стал прибывать, солнце сядет в 15:32. А в последующие дни – постепенно позднее и позднее.