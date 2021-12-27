Нижегородский водитель мусоровоза сломал позвоночник на работе

40-летний водитель мусоровоза в Нижнем Новгороде получил перелом позвоночника в своё рабочее время. Несчастный случай произошёл сегодня, 27 декабря, около пяти часов утра. Подробностями поделились в государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Водитель забирал мусор с территории общежития НГТУ. Его транспорт сломался и мужчина вынужден был заняться ремонтом. Он поднял кабину мусоровоза и принялся за дело, но кабина упала вниз и придавила его. Тем не менее, мужчина смог сам вызвать себе скорую.

В Госинспекции труда региона добавили, что расследование тяжёлого несчастного случая начато.

– Проверяется соблюдение норм охраны труда, обучение работника безопасным методам работы, допуск к работе в соответствии с государственными требованиями, – пояснили представители ведомства. – Устанавливаются причины несчастного случая. За выявленные нарушения виновные лица будут привлечены к административной ответственности.